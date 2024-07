Sicurezza, Baccini: “Ringrazio i Carabinieri e le Forze del’Ordine per i maxi controlli”

“Gli sforzi per contrastare comportamenti illeciti e pericolosi sono fondamentali per mantenere Fregene e le altre località del comune, sicure ed accoglienti”

“Esprimo il mio apprezzamento e ringraziamento ai Carabinieri ed a tutte le Forze dell’Ordine coinvolte nell’eccezionale lavoro svolto per garantire la sicurezza della nostra città – dichiara il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini – Gli sforzi concertati per contrastare comportamenti illeciti e pericolosi, specialmente durante le ore notturne, sono fondamentali per mantenere Fregene (Clicca qui) e le altre località del comune, sicure ed accoglienti”.

“L’Amministrazione comunale, continuerà a collaborare, con le Forze dell’Ordine per garantire la sicurezza pubblica e promuovere un senso di responsabilità civile tra tutti i cittadini” ha sottolineato il Sindaco che negli ultimi mesi ha avuto diversi contatti con il Prefetto, per assicurare controlli mirati su tutto il territorio di Fiumicino