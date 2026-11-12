Sgombero bilancioni a Fiumicino, Opposizione “Chiesto un Consiglio straordinario aperto”

I consiglieri di opposizione attaccano l’amministrazione comunale dopo quanto accaduto nell’area del Vecchio Faro: “Escluso ogni dialogo con i cittadini, una vicenda trasformata in questione di ordine pubblico”.

“Quello che è accaduto oggi nell’area del Vecchio Faro e successivamente all’interno del Comune è la fotografia di un’amministrazione che ha perso il controllo della gestione di questa come di altre vicende.” Lo dichiarano in una nota stampa i consiglieri comunali di opposizione Ezio Di Genesio Pagliuca, Angelo Petrillo, Barbara Bonanni, Erica Antonelli, Paolo Calicchio, Fabio Zorzi, Paola Meloni, Giuseppe Miccoli.

“Per sgomberare i bilancioni il sindaco Baccini ha voluto uno spiegamento di forze impressionante. Ma la situazione è poi arrivata fino alle aule consiliari, dove sono dovute intervenire decine di agenti della Polizia di Stato per gestire l’ingresso dei cittadini in Comune. Una scena che non si era mai vista a Fiumicino e che rappresenta un fatto gravissimo per la nostra città.”

“Siamo arrivati a questo dopo una gestione che ha completamente escluso il dialogo. Nessun reale confronto con le persone coinvolte, nessun tentativo di trovare una soluzione condivisa, ma la scelta di procedere con uno sgombero accompagnato da un dispiegamento di forze sproporzionato. Eppure parliamo di bilancioni che rappresentano una parte della storia e della tradizione di Fiumicino e che, per quanto ci risulta, non avevano mai creato problemi tali da rendere inevitabile un intervento di queste dimensioni.”

“Baccini oggi parla di recupero, ristrutturazione e restituzione dei bilancioni alla città per finalità culturali. Ma queste dichiarazioni non cancellano le responsabilità politiche di quanto accaduto. Se l’obiettivo era valorizzare la tradizione della pesca, perché non si è partiti dal confronto con la comunità? Perché si è scelto di arrivare a una situazione del genere? E mentre il sindaco concentra uomini e mezzi per questa operazione, Fiumicino continua a essere ferma sui suoi problemi quotidiani. Ci sono emergenze, servizi che non funzionano e situazioni che attendono da tempo risposte. Su queste non vediamo la stessa rapidità e la stessa determinazione.”

“Quello a cui abbiamo assistito – proseguono – è il risultato di una gestione sbagliata, che ha trasformato una vicenda che avrebbe dovuto essere affrontata con il confronto in una questione di ordine pubblico, arrivando a coinvolgere persino le aule del Consiglio comunale. Baccini si assuma la responsabilità politica di quanto accaduto. Non si può amministrare una città creando tensioni con i cittadini e poi presentare lo sgombero come un successo. Un sindaco dovrebbe saper governare i problemi, non generarne di nuovi. E oggi Fiumicino si ritrova con una città sempre più ferma e un’amministrazione che dimostra tutta la propria difficoltà nel gestire il territorio”, concludono i consiglieri di opposizione.