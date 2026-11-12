Fiumicino, protesta in Comune dopo lo sgombero dei Bilancioni

Consiglio comunale sospeso, manifestanti in Aula contro l’intervento al vecchio Faro e il progetto del porto crocieristico

La protesta contro lo sgombero dei bilancioni occupati nell’area del Vecchio Faro arriva fin dentro l’Aula consiliare. Una mattinata di tensione, quella di oggi a Fiumicino, che ha visto diverse decine di persone, in gran parte giovani, entrare improvvisamente e urlando nella sede del Comune intorno a mezzogiorno, per contestare sia l’operazione di sgombero effettuata questa mattina sia il progetto di realizzazione del porto crocieristico.

La protesta ha portato alla sospensione del Consiglio comunale. Anche nel pomeriggio i manifestanti sono rimasti nell’Aula consiliare e all’esterno del Comune, in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa. Sul posto sono intervenute decine di agenti di polizia, precedentemente impegnati al Faro, per garantire l’ordine pubblico.

Durante il confronto, dai toni accesi, il sindaco Mario Baccini ha dato la parola ad alcuni manifestanti, che hanno denunciato la mancanza di dialogo, ricordando come le strutture occupate siano state negli anni luoghi di cultura, libero pensiero e socializzazione, grazie all’impegno di associazioni e cittadini che avevano recuperato un’area abbandonata.

Baccini ha difeso l’intervento coordinato dalla Questura, definendolo un primo passo per restituire alla città una zona degradata. Il sindaco ha ribadito l’importanza della legalità, della riqualificazione dei Bilancioni e del Faro, simbolo di Fiumicino, e del porto crocieristico come opportunità di sviluppo. Ha inoltre confermato la disponibilità al confronto, respingendo però ogni provocazione e sottolineando che alcuni manifestanti non si sono identificati.

Al centro delle contestazioni resta il progetto del porto crocieristico della società concessionaria Fiumicino Waterfront, criticato da associazioni ambientaliste, cittadini e collettivi per i possibili effetti sul territorio. Lo scorso 3 luglio il Tar ha annullato il decreto di Valutazione d’impatto ambientale. Per febbraio è attesa la decisione del Consiglio di Stato sui ricorsi presentati dai ministeri competenti e dal Comune contro la sentenza.