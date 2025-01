Scuola, a Fiumicino incontro tra Amministrazione, dirigenti degli Istituti Superiori e rappresentanti d’Istituto

Campennì “Ne siamo usciti tutti molto soddisfatti, prendendoci i nostri impegni ognuno nei propri ruoli e competenza nell’interesse della scuola”

di Dario Nottola

Si è svolto oggi presso gli uffici del Comune di Fiumicino, in Piazza Grassi, un incontro tra l’Amministrazione Comunale, i dirigenti degli Istituti Superiori ed i rappresentanti d’Istituto degli studenti. Presenti per il Comune di Fiumicino il Vice Sindaco ed Assessore ai Lavori pubblici, Giovanna Onorati, e la consigliera Comunale, Federica Cerulli; per l’istituto Da Vinci il Dirigente Antonio Cappelli e la rappresentanza dei ragazzi; per l’istituto Paolo Baffi, la Vice Preside Lorena FIorio delegata dalla Dirigente, Marzia Canali e la rappresentanza dei ragazzi.

“Un incontro che fortifica la collaborazione tra istituzioni, scuola e Comune – ha detto al termine Tommaso Campennì, Incaricato del Sindaco di Fiumicino alle programmazioni Giovanili – Tanti i temi toccati: dalla problematica del trasporto pubblico locale passando per la segnaletica e la sicurezza fuori dai plessi scolastici. Ed ancora, alcune tematiche sui problemi strutturali di manutenzione degli edifici in gestione alla Città metropolitana; i rappresentanti presenti del Comune di Fiumicino hanno dato la loro disponibilità per sollecitare chi di competenza nella risoluzione dei problemi esposti dai ragazzi.”

“È stato affrontato inoltre un tema molto importante per i nostri giovani, quello dell’ educazione civica e della programmazione di incontri formativi ed educativi, toccando i temi della legalità, dello sport, della cura dell’ambiente e della cultura a sostegno concreto della formazione dei nostri ragazzi che saranno poi i cittadini del domani. Ne siamo usciti tutti molto soddisfatti, prendendoci i nostri impegni ognuno nei propri ruoli e competenza nell’interesse della scuola, dei ragazzi e della nostra Città.”