Screening oncologici, Consiglieri Pd Fiumicino: “Dalla consigliera regionale Eleonora Mattia un dato preoccupante”

“Nell’ultimo anno l’Osservatorio nazionale ha collocato il Lazio negli ultimi posti della classifica italiana”

“Ci associamo a quanto dichiarato dalla consigliera regionale Eleonora Mattia rispetto alla richiesta di maggiori investimenti sulla sanità della Regione Lazio, soprattutto in materia di screening e riorganizzazione della rete oncologica” lo affermano i consiglieri comunali del Pd di Fiumicino, Erica Antonelli, Paolo Calicchio, Ezio Di Genesio Pagliuca e Fabio Zorzi.

“La consigliera Mattia – proseguono – ha fornito dei dati piuttosto preoccupanti rispetto alla scarsa adesione dei cittadini, ai programmi di screening, in particolare per il carcinoma della mammella, del collo dell’utero e del colon-retto. Nell’ultimo anno, infatti, l’Osservatorio nazionale screening ha collocato il Lazio negli ultimi posti della classifica italiana rispetto alla prevenzione oncologica. Ciò testimonia la scarsa attenzione del Presidente Rocca per la salute dei cittadini avendo palesemente fatto mancare il sostegno e, soprattutto, la dovuta comunicazione rispetto a tali iniziative, volte a prevenire la battaglia contro il cancro”.

“Non si può rimanere indifferenti rispetto alle scelte scellerate della Regione – incalzano i consiglieri Pd – che ha anche definanziato il registro regionali tumori, istituito nel 2015, non realizzando iniziative necessarie per la sensibilizzazione di alcune importanti neoplasie, tra cui quella al seno metastatico, e il fondo annuale per la promozione degli screening relativi alle neoplasie polmonari. Tale drammatica situazione in materia di sanità si somma, anche, alle gravi carenze della nostra Asl Rm3 per ciò che concerne, ad esempio il personale e l’intera gestione del soccorso“.

“Ringraziamo la consigliera regionale Eleonora Mattia per aver denunciato, sia attraverso una interrogazione diretta al Presidente Rocca che mediante la stampa, una fotografia drammatica della nostra sanità pubblica che purtroppo si palesa quasi costantemente nelle testimonianze di tanti cittadini che nella malattia sono costretti a vivere situazioni importanti di disagio e soprattutto di scarsa attenzione. Dovrebbe essere invece un impegno comune quello di sostenere la sanità, tutelando in primis la salute!” concludono i consiglieri Erica Antonelli, Paolo Calicchio, Ezio Di Genesio Pagliuca e Fabio Zorzi