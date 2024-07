Scattano i controlli della Polizia locale su parking e car valet “affollati” di automobili

Servono nuove regole comunali per i gestori delle aree sosta estive che possono parcheggiare fino a 500 veicoli

di Umberto Serenelli

Parking, car valet e depositi a cielo aperto di automobili nel mirino della Polizia locale di Fiumicino. Sono infatti iniziati i controlli che si protrarranno sino alla fine del mese di agosto. Stiamo parlando di aree sosta per i veicoli dei passeggeri in procinto di imbarcarsi su un volo al Leonardo da Vinci, per motivi di lavoro o per una vacanza, che affidano la propria auto agli addetti delle società di parking. I clienti però ignorano che il loro mezzo possa finire in una rimessa realizzata su terreno ricoperto di sterpaglie e dove l’erba secca costituisce un pericolo: ovviamente in caso di incendio.

Dai primi sopralluoghi dei berretti bianchi sono emerse delle criticità che stanno per essere verificate prima di stabilire se i car valet stiano operando nel rispetto delle regole e con tutti i necessari requisiti. Per svolgere tale attività gli interessati devono presentare in Comune una Scia (Segnalazione che certifica l’inizio attività) temporanea con cui è possibile operare 120 giorni su un parking all’interno del quale il numero di auto non deve superare le 500.

Dopo tale periodo l’interessato può continuare a esercitare l’attività ma deve entrare in possesso della “valutazione di impatto ambientale”. Cosa che negli anni passati non si è mai verificata perché a fine agosto gran parte dei depositi temporanei chiudono i battenti.

La Polizia locale passerà al setaccio alcuni depositi a Isola Sacra, Fiumicino e Focene dove auto nuove e di grossa cilindrata sono parcheggiate a meno di mezzo metro l’una dall’altra. In questi giorni ad Isola Sacra sta crescendo la protesta dei residenti per il tappetto di autoveicoli ammassati su un terreno privato in centro.

L’attività di contrasto al fenomeno dei parcheggi abusivi, svolto negli anni passati dalla municipalizzata, ha ridimensionato l’operosità illecita a Isola Sacra. A tal proposito l’amministrazione si era resa disponibile ad inasprire le sanzioni nei confronti dei “furbetti” che danno vita, durante i mesi caldi, al proliferare delle rimesse. Cosa che però ancora non è avvenuta: le regole fanno acqua e indirettamente favoriscono l’azione di chi intende aprire una rimessa che rischia una multa di 100 euro.

“Come ogni anno sono in corso controlli sull’attivazione di parking, campeggi, stabilimenti balneari, chioschi e abusivismo commerciale in spiaggia oltre a quelli di carattere ambientale – precisa Daniela Carola, comandante della Polizia locale – La vigilanza sul territorio viene effettuata con grande impegno del personale che, nonostante la carenza di organico, riesce a ottenere ottimi risultati”.

Due le multe, di 5mila euro ognuna, comminate nei giorni scorsi dagli agenti in borghese durante i controlli sull’arenile. Il primo ambulante stava operando, senza titolo, sulla spiaggia del Lungomare della Salute e l’altro davanti a un chiosco su viale Focene nella località omonima. Sono circa 1.300 gli oggetti sequestrati tra capi di abbigliamento a uso balneare e giocattoli per bambini che finiranno ora per essere devoluti in beneficenza.