Scadenza saldo IMU: il pagamento entro il 16 dicembre

Fiumicino Tributi ricorda ai contribuenti la scadenza per il pagamento della seconda rata dell’IMU.

La Fiumicino Tributi informa i cittadini che il termine per il pagamento del saldo della seconda rata dell’Imposta Municipale Propria (IMU) è fissato per lunedì 16 dicembre. I contribuenti sono invitati a regolarizzare il pagamento entro questa data per evitare sanzioni e interessi aggiuntivi.

Per maggiori dettagli, è possibile contattare Fiumicino Tributi tramite il numero di telefono 06/65043252 o via email all’indirizzo imu@fiumicinotributi.it. Inoltre, tutte le informazioni sono disponibili nella sezione dedicata del sito ufficiale di Fiumicino Tributi al seguente link: www.fiumicinotributi.it.