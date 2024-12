Sanità, inaugurato al G.B. Grassi di Ostia il servizio psichiatrico di diagnosi e cura

Investiti oltre 2,2 milioni di euro per il nuovo reparto di 700 metri quadrati

L’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Fiumicino, Monica Picca, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e il Direttore Generale della ASL Roma 3, Francesca Milito hanno preso parte questa mattina all’inaugurazione del nuovo reparto SPDC (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura) dell’Ospedale G.B. Grassi di Ostia.

Il nuovo reparto ha 16 nuovi posti letto di psichiatria, con attrezzature moderne e servizi che aiuteranno i pazienti a recuperare una dimensione sociale una volta usciti dall’ospedale. I percorsi terapeutici potranno contare sull’ampliamento e sulla riqualificazione di un’area verde esterna di ben 450 metri quadrati, completamente rinnovata e inclusiva, destinata alle attività di giardinaggio e coltivazione. Un importante traguardo per la sanità territoriale, progettato per offrire cure psichiatriche integrate e garantire un’assistenza sanitaria più vicina ai bisogni delle comunità locali.

“Il reparto inaugurato oggi rappresenta una risposta concreta alle esigenze di tante famiglie che vivono il dramma delle malattie mentali – ha dichiarato l’Assessore Monica Picca – È un passo significativo verso una sanità più inclusiva e attenta ai bisogni delle persone più fragili. Il Comune di Fiumicino continuerà a collaborare con la Regione Lazio e con la ASL Roma 3 per rafforzare la rete dei servizi dedicati alla salute mentale e per promuovere iniziative di sensibilizzazione e prevenzione sul territorio. La nostra Amministrazione guarda con grande attenzione a questo risultato che, pur non essendo collocato direttamente sul nostro territorio comunale, rafforza i servizi sanitari e sociali di prossimità, contribuendo a migliorare la qualità della vita anche dei nostri cittadini”.

“Sono sempre molto orgoglioso quando inauguriamo nuove strutture con ambienti tecnologicamente avanzati e confortevoli – ha dichiarato Francesco Rocca – Inaugurare, qui ad Ostia, il nuovo reparto di Psichiatria ha un valore aggiunto: avevamo promesso di riportare al centro la salute mentale, dopo anni di totale oblio da parte della Regione. Sono convinto che occorra cambiare, sempre di più, approccio e paradigma sulla presa in carico delle persone che soffrono di disturbi mentali, troppo spesso abbandonati a sé stessi e alle famiglie che, il più delle volte, rischiano di essere lasciate sole. La legge Basaglia, l’ho detto più volte, è stata sacrosanta ma va finanziata con risorse adeguate. Noi stiamo rafforzando sempre di più non solo i reparti ospedalieri, ma anche la psichiatria sul territorio. Dopo la pandemia, infatti, soprattutto i più giovani hanno subìto un disagio di cui dobbiamo prenderci cura con attenzione. Perché non c’è salute fisica senza salute mentale” ha concluso Francesco Rocca.

“La ristrutturazione del Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura avviene all’interno di un presidio ospedaliero che stiamo rinnovando in diversi settori con l’obiettivo di renderlo maggiormente funzionale e fruibile da parte del personale medico e dei pazienti” ha dichiarato Francesca Milito, direttore generale della Asl Roma 3