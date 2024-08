Sanità, Califano: “Preoccupante la carenza di personale nei nuclei di via Coni Zugna e Fregene”

“Questa situazione sta creando disagi e problematiche all’utenza moltiplicata con la stagione balneare”

“Carenza di medici, anestesisti, infermieri, operatori socio sanitari. La denuncia della collega consigliera Droghei e del consigliere Marotta sulle problematiche dell’Ospedale Grassi di Ostia non possono passare inosservate. Dalla loro visita ispettiva, la scorsa settimana, sono emerse criticità alle quali la giunta Regionale deve immediatamente porre rimedio” dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano.

“L’apoteosi con il reparto di terapia sub intensiva inaugurato ma a oggi ancora non operativo proprio per carenza di personale. Una passerella inutile, che ha il sapore della beffa – incalza la consigliera regionale – alla quale ha partecipato anche il sindaco di Fiumicino, Baccini che in tutto questo fa orecchie da mercante. A Fiumicino infatti la situazione non cambia. La mancanza di personale nel Nucleo di Cure Primarie di via Coni Zugna e in quello di Fregene sta creando disagi e problematiche all’utenza moltiplicata con la stagione balneare che richiama sul territorio ogni giorno migliaia di romani e non solo”.

“Una situazione che al primo cittadino non sembra interessare molto. Attendiamo infatti ancora qualche dichiarazione sui lavori, finanziati dal centrosinistra, per l’ampliamento proprio del nucleo di cure primarie di via Coni Zugna a oggi però, con l’arrivo della destra al Governo della Regione fermi al palo. Ma anche che tiri fuori tutto il livore per quell’ospedale che chiedeva a gran voce alla giunta Zingaretti quando era consigliere di opposizione. Ora che lui è sindaco e Rocca governatore del Lazio non è più necessario? Come mai non ne parla più?” conclude Michela Califano