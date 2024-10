Sabato 26 ottobre: valutazione multidimensionale geriatrica

Presso la Sala Consiliare l’incontro dedicato alle persone anziane e alle loro esigenze cliniche, sociali e legali

Sabato 26 ottobre, presso la Sala Consiliare di Fiumicino, a partire dalle ore 8.30, si terrà un convegno, aperto alla cittadinanza, dal titolo “L’importanza della valutazione multidimensionale nella valutazione clinica e medico legale della persona anziana”.

L’evento, promosso dal Comune di Fiumicino in collaborazione con la ASL Roma 3, sarà un’occasione per approfondire il ruolo della Valutazione Multidimensionale Geriatrica – VMD – non solo nell’ambito clinico, ma anche in quello medico-legale.

La VMD, strumento chiave della geriatria, ha assunto nel tempo un ruolo sempre più centrale nella valutazione prognostica dell’anziano e nella determinazione dell’autonomia funzionale e della capacità di intendere e volere. Con l’introduzione della nuova normativa sulla disabilità – Legge 62 del 3 maggio 2024 -, la VMD ha acquisito nuovi e importanti risvolti anche in ambito medico-legale, rendendo indispensabile una riflessione multidisciplinare sul suo utilizzo.

L’evento vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e sanitari, tra cui: il Sindaco, Mario Baccini, il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, l’ Assessore ai servizi sociali Monica Picca, la Dott.ssa Francesca Milito, Direttore Generale ASL Roma3, Antonio Bray, Direttore Sanitario Aziendale, Filippo Muscolo, Direttore del Distretto Sanitario di Fiumicino.

L’incontro vuole essere un momento di confronto per medici, legali, assistenti sociali e tutti coloro che operano a stretto contatto con la popolazione anziana, al fine di delineare percorsi assistenziali innovativi che tengano conto delle recenti evoluzioni normative e delle loro necessità emergenti.