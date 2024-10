Ristrutturazione PalaFersini, Feola: “Il cantiere prosegue in linea con i tempi”

Portati in commissione lavori pubblici gli aggiornamenti

“Dalla commissione lavori pubblici sono stati esaminati i nuovi aggiornamenti relativi ai lavori di smontaggio delle vecchie travi e ricostruzione e riposizionamento di quelle nuove” Lo dichiara Roberto Feola, presidente della commissione Lavori Pubblici.

“Infatti – prosegue – le diverse infiltrazioni di acqua sulla copertura, con il passare del tempo hanno indotto fenomeni di marcescenza del legno che non hanno permesso di poter riutilizzare la struttura lignea esistente che sarà sostituita con una nuova. Il problema ha comportato una variante al progetto, esaminato e condiviso dal Ministero che ne ha autorizzato l’esecuzione nell’ambito del progetto di ristrutturazione generale”.

“Attualmente la variante è già in fase di realizzazione – spiega Feola – e si sta proseguendo con l’installazione delle nuove travi portanti, a cui seguirà il montaggio delle travi secondarie e dell’intera copertura che consentirà di eseguire allo scoperto, il resto delle lavorazioni previse nel periodo invernale. Allo stato attuale proseguono, parallelamente, i lavori di realizzazione del massetto di isolamento per gli spazi a corredo del campo di gioco“.

“L’area di cantiere è quindi attiva e abbondantemente in linea con i tempi di chiusura lavori, ovviamente la variante aggiuntiva porterà un leggero slittamento dei termini di ultimazione dei lavori, comunque in linea con i tempi di attuazione della stessa. Con i commissari abbiamo concordato un successivo sopralluogo itinerante nella prima occasione possibile, dopo la messa in sicurezza della parte strutturale, in modo da poter vedere fattivamente i lavori svolti fino ad oggi” conclude Roberto Feola