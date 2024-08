Rischio incendi, Stefanelli: “Attenzione e prevenzione sempre attive”

“Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo di Fiumicino” e “Misericordia Città di Fiumicino”, costantemente attive sul territorio

di Fernanda De Nitto

Le due associazioni di Protezione Civile, “Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo di Fiumicino” e “Misericordia Città di Fiumicino”, attive nel territorio sulla base della Convenzione stipulata con la Città di Fiumicino, come Area Emergenza, operano costantemente nella lotta contro gli incendi, attivando iniziative strutturate di prevenzione e controllo del territorio.

Tali azioni di prevenzione sono eseguite con il coordinamento del Dirigente della Polizia Locale di Fiumicino, Dott.ssa Daniela Carola, e della sala operativa della Regione Lazio, che risponde al numero 803555.

“Per scongiurare lo svilupparsi di roghi nel territorio comunale si utilizzano droni, mezzi antincendio, mezzi privi di contrassegni e pattuglie appiedate, le quali svolgono costanti sopralluoghi nei luoghi maggiormente esposti a tali pericoli – dichiara il Presidente dell’ANVVFC Fiumicino, Remo Stefanelli – Tali interventi sono realizzati al fine di evitare, in particolare, incendi boschivi e di interfaccia, con un controllo capillare di alcune delle aree a più alto rischio di innesco“.

“Alla luce del coordinamento presente nella Città di Fiumicino – aggiunge – si desume un evidente calo dei roghi nel Comune rispetto ai dati registrati negli anni precedenti. Tutto ciò costituisce un palese risultato relativo a quanto tali azioni preventive siano essenziali per la tutela della Città, anche se l’attenzione sarà sempre alta, proprio per scongiurare eventuali azioni provocate in modo incontrollato o di netta matrice volontaria”.

“Si ricorda, inoltre, che è vietato accendere fuochi all’aperto di qualsiasi genere, come da ordinanza sindacale e che chiunque sarà trovato ad infrangere tale divieto, una volta identificato sarà punito in termini di legge” conclude Remo Stefanelli.