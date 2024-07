Ripristinati “legalità, decoro, sicurezza e rispetto” per l’ambiente vicino all’Oratorio di Fregene

Un intervento importante che mette in risalto i principi della legalità, della sicurezza, del decoro e dell’ambiente di tutta la zona

di Dario Nottola

È stata smantellata la piattaforma di legno, costruita su un leccio nella lecceta vicino all’Oratorio ed al Centro Senior di Fregene, nel 2015. Lo rende noto Tommaso Campennì, Incaricato alle politiche giovanili del Comune di Fiumicino.

“La struttura nei mesi scorsi, usurata e pericolosa, veniva anche usata molto spesso come punto di ritrovo per uso di sostanze stupefacenti e come trampolino di lancio per i ladri di appartamento della vicina Via Porto Ercole.Un intervento importante che mette in risalto i principi della legalità, della sicurezza, del decoro e dell’ambiente di tutta la zona. Una zona che promuove la sana aggregazione, la musica, lo sport e la cultura, grazie alla presenza della Parrocchia, della scuola di musica, dell’oratorio, della palestra, del centro senior e della casa famiglia delle suore Carmelitane. Ringrazio il Sindaco Mario Baccini, l’Assessore Stefano Costa, gli uffici dell’area ambiente del Comune di Fiumicino, la Dottoressa Daniela Carola, comandante della Polizia Locale e i suoi uomini. Un’operazione rivolta ai cittadini e ai giovani del territorio, a difesa dei sani principi, del rispetto della legalità e del luogo in cui viviamo”, sottolinea Campenni’.