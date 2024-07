Rifiuti abbandonati nel Parco di Villa Guglielmi: l’appello dell’Assessore Stefano Costa

“Invito tutti gli incivili a riflettere sulle regole elementari di convivenza e rispetto dell’ambiente”

Questa mattina, iniziato e concluso, l’intervento, messo in atto dall’Assessore all’Ambiente, Stefano Costa, che ha provveduto a mettere in atto l’opera di pulizia e sfalcio dell’area lungo l’argine del canale del parco di Villa Gugliemi.

“Voglio lanciare un appello di responsabilità collettiva a quanti ancora non abbiano appreso le elementari regole di convivenza e rispetto dell’ambiente – ha dichiarato Stefano Costa – Nonostante il quotidiano servizio di pulizia, previsto per il parco, continuano ad arrivare segnalazioni da parte dei cittadini che lamentano la presenza di rifiuti abbandonati dopo feste, pranzi o pic-nic pomeridiani nell’oasi verde, deturpando un bene comune”.

“Invito tutti gli incivili a riflettere prima di commettere gesti in grado di mettere a repentaglio un equilibrio naturale che risulta fondamentale per il bene della flora e della fauna presente nel parco – sottolinea – ‘infangando’ quella che è l’immagine di una città, che invece vorrebbe vivere in luoghi belli, puliti ed accoglienti per tutti”.

“Non è raro vedere mozziconi di sigaretta, bottiglie abbandonate, buste provenienti dai fast food, lasciati, senza nessuna logica, anche a pochi metri dai cestini per i rifiuti. Nonostante questi scarti vengano rimossi dagli operatori, il giorno dopo ci troviamo di fronte allo stesso scenario” ha concluso l’Assessore all’Ambiente del Comune di Fiumicino