Revoca licenziamenti Alitalia: il Sindaco Baccini accoglie con soddisfazione la proroga della CIGS

“L’accordo è una vittoria importante per i lavoratori di Alitalia e per l’intera città di Fiumicino”

L’Amministrazione comunale di Fiumicino esprime grande soddisfazione per la firma dell’accordo che prevede la proroga della Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS) per i lavoratori di Alitalia in Amministrazione Straordinaria fino al 31 ottobre 2025, evitando così i licenziamenti collettivi.

“L’accordo è una vittoria importante per i lavoratori di Alitalia e per l’intera città di Fiumicino – dichiara, con soddisfazione, il Sindaco Mario Baccini – Il risultato raggiunto, segna una nuova speranza per molte famiglie del territorio che da tempo vivono nell’incertezza”.

“Un ringraziamento particolare va al Governo Meloni per aver ascoltato le richieste dei sindacati e delle istituzioni locali, mettendo in campo – sottolinea – risorse fondamentali per garantire la stabilità occupazionale”.

“La decisione di prorogare la CIGS è un segnale forte di attenzione alle difficoltà che i lavoratori stanno affrontando. Per dare un futuro concreto ai dipendenti, è necessario lavorare ulteriormente sulla loro riqualificazione e sul ricollocamento, ma oggi possiamo dire che il rischio di licenziamento collettivo è stato scongiurato” conclude il Primo Cittadino