Revoca licenziamenti Alitalia. Califano: “Bene proroga CIGS, ma serve piano ricollocazione”

“E’ necessario dare una continuità occupazionale agli ex dipendenti della compagnia di bandiera”

“La proroga della cassa integrazione per i 2.118 lavoratori della ex Alitalia in amministrazione straordinaria fino ad ottobre è sicuramente una notizia positiva che attendevamo da tempo e sulla quale più volte avevamo chiesto un intervento deciso al Governo” lo dichiara dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano.

“Ora però – sottolinea – è necessario dare una continuità occupazionale agli ex dipendenti della compagnia di bandiera attraverso soluzioni strutturali a lungo periodo, così come previsto dai piani di sviluppo di Ita e delle realtà nate da Alitalia. A partire proprio dal prossimo matrimonio con Lufthansa che prevede nuovi investimenti e nuove rotte” conclude Michela Califano