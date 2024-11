Restyling darsena: senso unico su viale Traiano e nuovi posteggi auto durante il periodo dei lavori

Prete e Feola: “Una soluzione temporanea per ridurre i disagi ai cittadini”

“Senso unico su viale Traiano e nuovi posteggi auto durante il periodo dei lavori nella darsena. Abbiamo voluto fortemente questa soluzione, seppur temporanea, per ridurre al minimo i disagi per i cittadini durante i lavori finalizzati al riassetto complessivo della darsena. Ci siamo da subito attivati con gli uffici preposti, per identificare una soluzione che migliorasse la viabilità e la sosta e per mitigare nel miglior modo possibile i disagi” lo dichiarano il capogruppo fratelli d’Italia Agostino Prete e il presidente della commissione lavori pubblici Roberto Feola.

“Ringraziamo gli uffici e la polizia locale – aggiungono – per aver portato avanti in maniera celere la proposta, in attesa della conclusione delle opere che cambieranno volto alla nostra città realizzando un punto di passeggio e aggregazione strategico e centrale“.

“La progettazione della nuova darsena è sicuramente uno dei progetti più importanti degli ultimi anni, il cantiere sta avanzando in maniera rapida, restituire alla città un’opera di restyling con funzionalità e migliorie di uno dei luoghi caratteristici della città era doveroso anche e sopratutto per consentire alla frazione dell’Isola Sacra una piazza che dia centralità e decoro” concludono Agostino Prete e Roberto Feola