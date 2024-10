Regione Lazio: in arrivo la ZLS, vantaggi per porti e imprese. Fiumicino al centro del provvedimento

Francesco Rocca: “Una misura che toccherà 49 Comuni che avranno molti vantaggi fiscali”

di Dario Nottola

L’area di Fiumicino sarà centrale nel progetto della Zona Logistica Semplificata (ZLS), che arrecherà vantaggi per porti ed imprese, e che la Giunta regionale del Lazio si prepara ad approvare. Si tratta di una misura per il rilancio delle aree portuali e industriali del Lazio che prevede la semplificazione di processi amministrativi e incentivi agli investimenti.

“Questa è una delibera molto attesa dall’industria, da chi fa impresa e da chi investe sui nostri territori” ha sottolineato il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, presentando presso l’Ente regionale. Una misura che “toccherà 49 Comuni che avranno molti vantaggi fiscali”.

“Ci saranno opportunità in termini di vantaggi fiscali, crediti di imposta e facilitazioni rispetto ai Bandi e Fondi Europei” ha detto, a sua volta, la vicepresidente della Regione, Roberta Angelilli. Le aree che rientrano nel progetto racchiudono quei Comuni nei quali si trovano infrastrutture portuali e piattaforme logistiche di rilevanza regionale, con l’obiettivo di creare sinergie che diano slancio economico al territorio. “Centrale sarà il triangolo Civitavecchia-Fiumicino-Gaeta”, ha sottolineato Angelilli.

Per Giancarlo Righini, assessore al Bilancio, il Piano “Non solo modernizza le infrastrutture, ma supporta anche i grandi centri agroalimentari della regione, come il Mercato Ortofrutticolo di Fondi e il Centro Agroalimentare Romano, che insieme costituiscono il più grande mercato ortofrutticolo d’Europa. Tutto questo provocherà un miglioramento delle condizioni per le imprese del Lazio, rendendole più competitive e produttive nel contesto nazionale e internazionale” ha terminato Righini.