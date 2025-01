Raffica di disservizi per il trasporto pubblico di Fiumicino

Ora spuntano anche autobus gran turismo senza pedana per disabili

di Umberto Serenelli

Sempre peggio il trasporto pubblico locale nel comune di Fiumicino. Con la riapertura delle scuole esplodono regolarmente i tanti disservizi che pesano come un macigno sugli utenti.

Inevitabile l’ira di studenti e pendolari che si è fatta sentire non solo al capolinea di piazza Traiano Imperatore per la leggerezza con la quale la società Trotta Bus eroga il servizio urbano. Questo lassismo è anche dovuto all’assenza di controlli da parte del Comune che dovrebbe dare un giro di vite ai disservizi quotidiani sempre ricchi di novità negativi per passeggeri.

Ieri mattina, infatti, è arrivato dall’utilizzo di autobus gran turismo sulle linee 1 e 2 che hanno prestato servizio contrassegnate con un cartello su cui trascritto un semplice numero. Una sfida per l’utente in fermata, chiamato a capire che quel bus da noleggio sostituisce la vettura di linea che abitualmente eroga il servizio.

“Questo tipo di vetture sono sprovviste di pedana disabili – precisa Saverio Schergna, delegato dell’Usb – Abbiamo chiesto al Comune chiarimenti sulle autorizzazioni necessarie affinché tali mezzi possano essere impiegati regolarmente nel tpl”.

La linea 5bis, diretta agli istituti superiori di Ostia, è in testa all’elenco dei disagi provocati agli studenti e denunciati da alcuni genitori di Isola Sacra i quali hanno sottolineato la soppressione della corsa alle ore 6.50. La sala operativa ha quindi tolto la vettura della linea 7, provocato a sua volta la perdita di corse, per inserirla sulla 5bis con il risultato che è partita mezz’ora dopo. È mancata anche la prima corsa della linea 9 (Fiumicino-Parco Leonardo-Fiera di Roma) che ha causato problemi ai pendolari i quali prendono il treno diretto nella Capitale.

Dopo le proteste, la Trotta ha pensato bene di togliere il bus della linea 6, lasciando così scoperta Isola Sacra, per inserirlo sull’itinerario della 9.

“La corsa delle ore 8.45 non è stata effettuata – dice la studentessa Serena di 17 anni – e sarò costretta a entrare la seconda ora al professionale di Parco Leonardo”.

Il gioco delle tre carte agli ispettori della società di trasporto romana molto spesso non riesce. Nella tarda mattinata la linea 1 ha lasciato a piedi molti utenti perché costretta a rientrare in deposito per fare carburante.

“Quello di Fiumicino è un servizio di terzo Mondo – dice Silvia Bianconi, residente a Focene, a nome di altre lavoratrici – Durante le festività di Natale sono state soppresse linee e corse come se i bus li prendessero solo gli studenti. I guasti dei mezzi sono una costante e gli orari di partenza a volte sono incomprensibili: ma chi controlla questo carente servizio?“.

Le soppressioni del periodo natalizio hanno lasciato a piedi gli utenti di Tragliatella. Il problema è che la ditta Trotta non dispone di vetture di Tpl ecco perché sono stati utilizzati i bus da noleggio contravvenendo a quanto recitato dalla gara d’appalto che prevedeva 8 mezzi da 12 metri, 3 elettrici, 24 da 8 metri. Lamentele anche le emettitrici a bordo delle vetture sono sempre guaste oppure sono prive della carta per la stampa dei tickets.

“Dopo le vacanze natalizie gli utenti sono tornati a segnalare anomalie del Tpl – afferma Barbara Bonanni, consigliera di Sinistra Italiana e Reti Civiche – tra queste l’utilizzo di bus adibiti a noleggio con conducente, non accessibili ai disabili. Ritengo gravissima e inaccettabile che la nostra città debba subire questi disservizi, ancor di più a Giubileo iniziato”.