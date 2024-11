Raccolta differenziata, parte la distribuzione dei nuovi contenitori con microchip

Il 3 e 5 dicembre tutti i cittadini invitati alle assemblee pubbliche di Fiumicino e Maccarese

Il 3 e 5 dicembre in programma due Assemblee pubbliche, rispettivamente a Fiumicino e Maccarese, per illustrare le novità sul servizio di raccolta differenziata. Parte, infatti, la distribuzione dei nuovi contenitori con microchip.

L’Amministrazione Comunale, in accordo con il Gestore Fiumicino Ambiente, ha infatti deciso di intraprendere un percorso di miglioramento del servizio di raccolta differenziata, introducendo nuovi attrezzature e servizi complementari per agevolare i cittadini nella raccolta differenziata.

“Queste innovazioni permetteranno di raggiungere gli obiettivi fissati dalla legge, oltre ad incrementare la qualità del materiale raccolto e ridurre i rifiuti indifferenziati da conferire in discarica – è sottolineato – Visto il rilievo dei temi trattati invitiamo tutti i cittadini e le Attività Commerciali a partecipare alle assemblee pubbliche in presenza o all’assemblea pubblica online sia sulla pagina Facebook di Fiumicino Differenzia che dal sito www.fiumicinodifferenzia.it per illustrare tutte le novità del servizio di raccolta”.

FIUMICINO … Martedì 3 dicembre 2024 alle ore 18:30. Fiumicino Centro Sede Comunale

MACCARESE … Giovedì 5 dicembre 2024 alle ore 18:30. Presso la Casa della Partecipazione ex Casa del Popolo