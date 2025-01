Raccolta diferenziata rifiuti: prosegue la consegna domiciliare dei nuovi contenitori

Fiumicino Ambiente: “Per il ritiro dei mastelli, non è necessario recarsi presso l’Ecosportello di Villa Guglielmi”

di Fernanda De Nitto

Prosegue la distribuzione, porta a porta, dei nuovi mastelli per la raccolta differenziata dei rifiuti, avviata dal Comune di Fiumicino, insieme con l’ente gestore “Fiumicino Ambiente”, dalla prima decade di dicembre.

Questi nuovi contenitori saranno necessari al fine di riorganizzare la raccolta attraverso la presenza di un microchip che assocerà l’utenza con il mastello con lo scopo futuro di garantire per tutti i cittadini una tariffa puntuale ed equa dei rifiuti.

Relativamente alla consegna dei contenitori l’ente gestore sta procedendo al recapito diretto, casa per casa, da parte di personale formato ed autorizzato per tutti gli utenti titolari di utenza TARI residenti nel Comune di Fiumicino.

Gli operatori faranno firmare un contratto di comodato d’uso fornendo anche tutte le informazioni necessarie per il servizio, ritirando i vecchi mastelli utilizzati sinora per la raccolta differenziata. Nel caso di assenza del titolare dell’utenza lo stesso può delegare una persona di fiducia con autorizzazione compilata e documento di identità.

Qualora al passaggio degli operatori in casa non ci fosse nessuno gli stessi provvederanno a lasciare un avviso, indicando i recapiti necessari per concordare un secondo appuntamento presso l’abitazione di residenza dell’utente.

Per tale ragione non è necessario recarsi per il ritiro dei mastelli presso l’Ecosportello di Villa Guglielmi, ma attendere direttamente gli operatori presso l’abitazione ed utilizzare l’ufficio sono in estrema ratio o per successive informazioni riguardanti la gestione dei contratti di comodato d’uso dei contenitori o per eventuali informazioni ed assistenza su segnalazioni relative alla gestione dei rifiuti.

L’Assessorato all’Ambiente del Comune di Fiumicino, insieme con l’ente gestore della raccolta differenziata, sta mettendo in campo tutta una serie di iniziative utili a migliorare la gestione dei rifiuti nel territorio, realizzabili attraverso nuove attrezzature e sistemi informatizzati, destinati ad implementare decoro e pulizia, per un futuro sostenibile di tutto il comune.