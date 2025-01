Pulizia discarica via della Muratella, in campo una task force coordinata dall’assessorato all’Ambiente

Uomini e mezzi gru della Fiumicino Ambiente in azione da lunedi scorso per questa grande bonifica

Una lotta senza quartiere. Da lunedì scorso è scesa in campo una task force, con uomini e mezzi gru della Fiumicino Ambiente, coordinata dall’assessorato, per ripulire, ancora una volta, la discariche di rifiuti nella zona lungo l’asse di via della Muratella.

Maxi cumuli di rifiuti vi stazionavano da tempo, come materiali di risulta, fustini di vernice, plastiche, elettrodomestici.

“Troppi incivili deturpano la città. E’ una delle zone del Comune prese di mira sempre da chi abbandona indiscriminatamente i rifiuti – evidenzia amareggiato ma combattivo l’assessore all’Ambiente di Fiumicino, Stefano Costa – La nostra azione prevede di riuscire a sorprendere e sanzionare sempre più chi si macchia di queste offese all’ambiente ed al nostro territorio, che meritano rispetto. Ringrazio ancora una volta gli Uffici dell’assessorato ambiente e la Fiumicino Ambiente, che da lunedi scorso sono in azione per questa grande bonifica, per la costante attività messa in campo”.