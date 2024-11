Profondo cordoglio dal Comune di Fiumicino per la scomparsa di Elio Berarducci

Baccini: “La sua memoria vivrà nei valori che ha saputo trasmettere”

Il Comune di Fiumicino esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Elio Berarducci, magistrato in pensione della Corte dei Conti, per molti anni dirigente della Camera dei deputati e uomo da sempre affezionato e dedito al nostro territorio.

Elio Berarducci è stato una figura di spicco, che ha dedicato la sua vita al servizio delle istituzioni e della collettività. Nel corso della sua carriera, ha ricoperto ruoli di grande responsabilità, tra cui quello di Consigliere giuridico del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e membro dell’Organismo Indipendente di Valutazione.

La sua eccellente preparazione giuridica e l’impegno costante al servizio pubblico, lo hanno reso un punto di riferimento anche per il nostro territorio, dove, nel 2015 è stato nominato consulente giuridico svolgendo il ruolo di Delegato alla Legalità con competenza e dedizione.

“Con grande dispiacere, ho appreso della morte di Elio Berarducci, una persona che ha rappresentato un esempio di legalità e trasparenza per il Paese. La sua carriera è stata un modello di serietà e abnegazione al servizio pubblico. La nostra città ha avuto l’onore di contare su una figura di elevato spessore culturale e morale; per questo la sua memoria vivrà nei valori che ha saputo trasmettere. In questo momento di dolore, la Città di Fiumicino, si unisce al lutto della famiglia Berarducci, degli amici e di tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato” dichiara il Sindaco Mario Baccini