Presentato a Fiumicino il “Progetto E-Lisir”: un ulteriore importante passo verso l’inclusione

Il servizio sarà attivo in tre punti: presso la sede comunale di Fiumicino, la sede di Palidoro e all’Aeroporto di Fiumicino

di Fernanda De Nitto

Da oggi il Comune di Fiumicino garantirà tutta l’assistenza necessaria per la comunicazione delle persone sorde, collegando i servizi al cittadino con gli interpreti Lis. E’ stato presentato, infatti, il “Progetto E-Lisir“, un servizio di assistenza alla comunicazione che traduce il linguaggio visuale della Lis, Lingua Italiana dei Segni, in una lingua parlata. La sala consiliare del Comune di Fiumicino ha ospitato la presentazione di tale progetto di inclusività ed assistenza, realizzato grazie alla fattiva collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e la Società Evoluzione Lis, particolarmente impegnata nell’adozione di avanzate tecnologie informatiche e telematiche, volte a garantire uno sviluppo costante dei servizi per la comunità dei non udenti, permettendo accessibilità e inclusione nel processo di comunicazione e informazione.

Il servizio E-Lisir sarà presente presso il Comune di Fiumicino, nella sede centrale di Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, presso la sede di Palidoro e all’Aeroporto di Fiumicino. Tale progetto si basa su un innovativo sistema di videocomunicazione realizzata attraverso l’impiego di un tablet, messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale. Operatori ed impiegati comunali delle diverse aree, attraverso l’utilizzo di un’applicazione specifica, comunicano con la persona sorda attraverso un Video Center dove operano interpreti LIS qualificati, i quali con una chiamata da remoto traducono le istanze delle persone non udenti da LIS in lingua verbale e viceversa, traducendo in LIS le indicazioni dell’operatore, in modo tale da relazionarsi con il servizio richiesto in totale autonomia.

Presenti alla conferenza stampa dedicata all’avvio del progetto il Sindaco, Mario Baccini, il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, l’Assessore alle Politiche Sociali, Monica Picca, il socio e cofondatore di Evoluzione Lis, Domenico Brocato, e il Vice Presidente di E-Lisir, Antonio Staiola.

“L’adesione del Comune a tale progetto è testimonianza di quanto la Città stia cambiando anche sotto l’aspetto della sensibilità e soprattutto dell’inclusione. L’avvio del servizio E-Lisir manifesta una nuova fase per il Sociale sul territorio volta all’abolizione delle barriere, agevolando l’accesso ai servizi pubblici per tutti, anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie, che in questo caso contribuiscono a migliorare la vita delle persone. Un ringraziamento all’Assessore Picca e a tutta l’Area Politiche Sociali per la promozione costante di progetti sempre estremamente validi ed utili, dedicati all’integrazione sociale di tutti i cittadini”, ha dichiarato il Sindaco, Mario Baccini, durante la conferenza stampa.

“Grazie ad un lavoro coordinato tra la giunta ed il consiglio comunale, l’Amministrazione di Fiumicino si dimostra, ancora una volta, sensibile al tema dell’inclusione e del decentramento dei servizi, dato che tale progetto sarà attivo ed operativo anche presso la sede comunale di Palidoro. – dichiara il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, che aggiunge – Sapere che una carenza sociale può essere colmata attraverso l’utilizzo delle professionalità umane, e non con l’intelligenza artificiale, è un grande esempio di una comunità che collabora nello sviluppo delle esigenze collettive”, ha concluso Severini.

“Il progetto E-Lisir permetterà di utilizzare un nuovo sistema di comunicazione inclusivo, da destinare a tutti gli utenti con disabilità uditiva, che ad oggi si trovavano in evidente difficoltà nel richiedere qualsiasi tipo di servizio pubblico. Già da oggi presso la sede centrale è operativo il tablet, collegato con gli interpreti della Lingua Italiana dei Segni, il quale sarà a disposizione delle persone sorde per tutte le loro esigenze. Al fine di utilizzare al meglio tale valido strumento di comunicazione inclusiva, nei prossimi giorni il personale comunale sarà formato all’uopo rispetto alla conoscenza effettiva dell’applicazione. L’attivazione di tale importante progetto sociale, del quale il Comune di Fiumicino è capofila, ci auguriamo possa essere ampliato in altri servizi, al fine di sensibilizzare il maggior numero di strutture rispetto all’evidente necessità di interlocuzione e comunicazione”. – ha dichiarato l’Assessore alle Politiche Sociali, Monica Picca.

“Avendo due fratelli sordi mi sono sempre occupato di fornire assistenza e supporto alle loro esigenze burocratiche e relazionali, per le evidenti difficoltà da sempre avute per la comprensione e la comunicazione al mondo esterno, per chi non conosce la lingua dei segni. – ha affermato Antonio Staiola del Progetto E-Lisir, che ha aggiunto – Fiumicino attraverso la realizzazione di tale progetto dimostra essere una città veramente inclusiva ed attenta alle esigenze di tutti i cittadini, consentendo gratuitamente alle persone sorde di accedere ai servizi comunali, attraverso la mediazione degli operatori LIS aderenti al servizio, dando ascolto a chi non ha voce”. – ha concluso Staiola.

A conclusione degli interventi il socio fondatore di Evoluzione LIS, Domenico Brocato, ha ringraziato l’Assessore Picca e tutta l’Amministrazione Comunale per l’adesione al progetto, il quale costituisce un passo importante di un percorso di valorizzazione della comunicazione in senso democratico e civile.