Porto turistico Fiumicino, Flai Cgil “Opera inutile a creare occupazione e dannosa per territorio e pesca”

“Esprimiamo enorme preoccupazione per le ripercussioni che questa evenienza avrà sul settore della pesca”

“Flai Cgil – Federazione lavoratori agroindustria – è citata erroneamente in un comunicato in cui si attribuisce una posizione sul porto turistico di Fiumicino in uno che è stato fatto da altro sindacato, la Federazione lavoratori italiani, che nulla ha a che vedere con la Flai Cgil.” Così in un comunicato Flai Cgil Roma e Lazio.

“Nel merito, la posizione della Flai Cgil nazionale e di Roma e Lazio sulla necessità di un altro porto per accogliere navi da crociera a pochi chilometri da quello di Civitavecchia è di tutt’altra natura da quella riportata da alcune testate locali. Crediamo che l’opera sia una sovrapposizione evitabile soprattutto perché non dimostra un incremento di occupati ma probabilmente uno spostamento in un possibile approdo più vicino alla capitale e quindi una possibile crisi occupazionale su quello di Civitavecchia.”

“Invece, esprimiamo enorme preoccupazione per le ripercussioni che questa evenienza avrà sul settore della pesca. 4 anni di attività per la realizzazione e il futuro traffico marittimo che ne deriverebbe impatteranno notevolmente sui pescatori soprattutto per la piccola pesca artigianale che solitamente pesca sottocosta e sulla possibilità di futuri allevamenti offshore. La pesca è un volano importante per il territorio sia sotto l’aspetto occupazionale e turistico che attualmente vivono una enorme crisi”, conclude il comunicato firmato Flai Cgil Roma e Lazio.