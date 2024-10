Porto Turistico Crocieristico, Balneari di Fregene: “Grande opportunità di sviluppo turistico e di tutela della costa”

L’incontro, delle principali associazioni dei Balneari, con Galliano Di Marco, amministratore delegato della Waterfront Fiumicino Srl

Le principali associazioni dei Balneari del Comune di Fiumicino, Balnearia Litorale Romano – Confcommercio, Fiba Fiumicino – Confesercenti e FederBalneari Fiumicino, hanno incontrato Galliano Di Marco, amministratore delegato della Waterfront Fiumicino Srl, società proponente del Porto Turistico Crocieristico di Fiumicino.

Nel corso dell’incontro, alle associazioni sono stati illustrati tutti i dettagli della progettazione, attualmente in attesa della valutazione da parte della Commissione nazionale VIA, comprese le opere di compensazione.

In particolare la ricostruzione degli arenili di Fregene per una lunghezza di 4,3 chilometri e la rinaturalizzazione della Riserva Naturale di Macchiagrande per 700 metri, con la possibilità delle categorie, di poter partecipare direttamente ai tavoli di discussione delle soluzioni da attuare a favore dei territori.

In un momento in cui l’erosione sta mettendo a serio rischio la sopravvivenza stessa della balneazione riteniamo che il progetto del Porto Turistico Crocieristico rappresenti una grande opportunità di sviluppo per il turismo e allo stesso tempo un’occasione unica di tutela della costa del litorale nord.

Balnearia Litorale Romano – Confcommercio

Fiba Fiumicino – Confesercenti

FederBalneari Fiumicino

(Foto di Alex Carboni)