Porto crocieristico a Fiumicino, Coldiretti Roma “grande opportunità turistica”

“Ci auguriamo, quindi, che questa grande opera possa essere realizzata il prima possibile”

Coldiretti Roma torna a rimarcare l’importanza della realizzazione del porto crocieristico di Fiumicino, come già aveva fatto più volte in passato.

“Il territorio di Fiumicino – spiega il presidente di Coldiretti Roma, Niccolò Sacchetti – rappresenta il principale hub di ingresso dei flussi turistici del territorio laziale, con la presenza di infrastrutture come quelle portuali e aeroportuali. Ecco perché abbiamo sempre evidenziato l’importanza strategica di un porto crocieristico, che garantirebbe una grande opportunità turistica per il territorio e la possibilità di crescita delle nostre aziende agricole, così come la valorizzazione del nostro Made in Lazio”.

“Il nuovo porto crocieristico – conclude Sacchetti – accrescerebbe notevolmente il flusso turistico di cui beneficerebbero anche i nostri agriturismi, veri custodi del Made in Italy e delle tradizioni locali, non solo quelli che si occupano di ristorazione, ma anche quelli che offrono la possibilità di soggiornare al loro interno, dove svolgono importanti attività incrementando l’offerta di attività con servizi innovativi per sportivi, nostalgici delle tradizioni o ambientalisti, oltre ad attività culturali come la visita di percorsi archeologici, naturalistici o wellness. Ci auguriamo, quindi, che questa grande opera possa essere realizzata il prima possibile”.