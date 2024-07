Ponte di Dragona: Tavolo istituzionale per rilanciare il progetto

Feola: “Il Consiglio ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno”

In occasione del Consiglio Comunale di oggi, è stata discussa una mozione presentata dall’opposizione sulla realizzazione del Ponte di Dragona che la maggioranza ha proposto di trasformare in un ordine del giorno a firma di tutto il Consiglio Comunale, sottolineando che l’argomento era già stato affrontato dall’Amministrazione.

“Il Consiglio ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno, dimostrando unità e determinazione nel trattare temi di interesse pubblico” ha sottolineato il Consigliere Roberto Feola, Presidente della Commissione Lavori Pubblici.

“Fermo restando le priorità di esecuzione del nuovo ponte della Scafa necessario per i collegamenti, il traffico e la sicurezza della viabilità urbana, il Sindaco e la Giunta apriranno un tavolo istituzionale per porre in essere tutte le azioni utili a rilanciare, presso gli enti competenti, la realizzazione del Ponte di Dragona, anche approfittando di una eventuale rimodulazione dei fondi PNRR” ha concluso Feola