Ponte di Dragona, Califano: “Bene l’accellerata del Comune di Roma”

“Un’opera fondamentale per alleggerire il traffico sulla via del Mare e sul viadotto dell’Aeroporto”

“Accolgo positivamente l’accelerata sul Ponte di Dragona da parte del Comune di Roma che nei giorni scorsi ha dato mandato ai dipartimenti interessati di redigere uno studio di fattibilità” è il commento della consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano

“Si tratta di un’opera fondamentale – rimarca – per alleggerire il traffico sulla via del Mare e sul viadotto dell’Aeroporto e dare un’alternativa a migliaia di pendolari che ogni giorno percorrono queste due arterie viarie. Sono anni che ci battiamo affinché si possa finalmente dare seguito a questo progetto. L’abbiamo fatto anche chiedendo un intervento diretto della Regione Lazio, attraverso finanziamenti e impegni per quanto di propria competenza. Purtroppo senza mai avere un riscontro”.

“Oggi iniziamo a vedere una luce in fondo al tunnel. L’auspicio è che si possano superare tutte le vicissitudini burocratiche per arrivare presto all’avvio dei lavori che sarebbero benedetti” conclude la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano