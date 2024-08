Piano sicurezza Fiumicino e litorale, questa mattina l’incontro tra Sindaco e Prefetto

Baccini: “Verranno intensificati i controlli per prevenire e contrastare furti e atti di microcriminalità”

Si è tenuto questa mattina il comitato provinciale ordine pubblico e sicurezza presieduto e convocato dal Prefetto su richiesta del Sindaco Mario Baccini.

Presenti all’incontro il Sindaco, il Comandante della Polizia Locale di Fiumicino, Daniela Carola ed i rappresentanti dei comandi provinciali delle Forze dell’Ordine. L’incontro si è focalizzato sull’importanza di innalzare il livello di sicurezza di Fiumicino.

“Il Prefetto ha garantito un’attenzione particolare verso la città ed il litorale, assicurando che verranno intensificati i controlli per prevenire e contrastare furti e atti di microcriminalità – sottolinea il Primo cittadino – Già nelle scorse settimane abbiamo assistito ad un incremento delle Forze dell’Ordine sul nostro territorio. Un segnale chiaro dell’impegno congiunto per rendere la città ed il litorale più sicuri. A questo si aggiunge l’imminente attivazione di un sistema di telecamere di sorveglianza, progettato per monitorare e scoraggiare attività illecite in diverse zone del comune“.

“Il sistema sarà integrato e gestito congiuntamente dalla Polizia Locale, dai Carabinieri, dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia di Stato, garantendo un controllo capillare e coordinato. L’Amministrazione continuerà a collaborare strettamente con le autorità competenti per assicurare che Fiumicino sia una città dove ogni cittadino possa sentirsi protetto e sereno“ conclude Mario Baccini