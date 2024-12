Pescatori e Comune esultano per esito negoziati europea: evitata riduzione giorni pesca a strascico nel 2025

Costa: “Si tratta di una decisione di straordinaria importanza per il nostro settore della pesca”

C’è enorme soddisfazione, unito ad un respiro di sollievo, nella marineria di Fiumicino, la più grande del Lazio, e per l’amministrazione comunale per il risultato dei negoziati del Consiglio Europeo dell’Agricoltura e della Pesca che ha evitato una riduzione dei giorni di pesca per la flotta a strascico “tricolore” per tutto il 2025.

“Un plauso enorme al Ministro Lollobrigida che, grazie all’azione congiunta con Francia e Spagna, ha raggiunto il grande obiettivo che aspettavamo – spiega il Presidente della cooperativa ‘Pesca Romana’ di Fiumicino, Gennaro Del Prete, anche in qualità di Responsabile della FederPesca Regionale – E’ stara bloccata la normativa europea che ci avrebbe portato alla riduzione del 35 per cento dall’attività di pesca. Ora possiamo continuare a lavorare 5 giorni a settimana, 365 giorni l’anno”.

“Accogliamo con profonda soddisfazione il risultato raggiunto in sede di Consiglio Europeo dell’Agricoltura, che assicura per tutto il 2025 la piena operatività delle flotte a strascico senza alcuna riduzione dei giorni di pesca. Si tratta di una decisione di straordinaria importanza per il nostro settore della pesca, comparto essenziale non solo per il tessuto economico locale, ma anche per la salvaguardia dell’ecosistema e la valorizzazione del patrimonio marino – evidenzia a sua volta l’assessore alla pesca del Comune di Fiumicino, Stefano Costa – Questo esito rappresenta una vittoria delle ragioni delle imprese e delle comunità che vivono e lavorano grazie alla pesca. È fondamentale continuare a sostenere il settore con politiche che ne incentivino lo sviluppo, tutelando al contempo la sostenibilità e l’equilibrio ambientale. La Regione Lazio farà la sua parte, lavorando al fianco degli operatori. La decisione, che scongiura tagli penalizzanti per le flotte, avrà un impatto positivo immediato su tutto il settore, offrendo nuove prospettive di crescita per le imprese locali”.