Perdite d’acqua potabile, Feola: “Acea sta intervenendo su tutto il territorio”

Le segnalazioni più importanti riguardano via dei Sette Pagi, via delle Attinie, via delle Meduse e via Torre Clementina

“A seguito di alcuni problemi relativi alle perdite d’acqua nel territorio, voglio rassicurare sul fatto che i tecnici di Acea sono intervenuti per monitorare la situazione, grazie ad una stretta collaborazione con l’assessorato ai Lavori pubblici” dichiara il presidente della Commissione Lavori Pubblici, Roberto Feola.

“Gli interventi sono attenzionati da Acea – prosegue – si sta provvedendo un pò alla volta a riparare tutto, con i tempi necessari vista la mole eccessiva di lavoro degli ultimi giorni. Le segnalazioni più importanti riguardano via dei Sette Pagi, via delle Attinie, via delle Meduse e via Torre Clementina, e sono già rientrate. C’era anche una grossa perdita al nord verso Fregene, riparata ormai settimane fa“.

“Stiamo portando avanti un lavoro importante, frutto di azioni di coordinamento tra uffici, per cercare di garantire un ottimo servizio a tutta la città. Me ne sono occupato anche io personalmente, girando alcune segnalazioni agli uffici: ci tengo dunque a ringraziare sia l’assessorato che Acea” conclude Roberto Feola