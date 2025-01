“Pedalaria” inaugurata, questa mattina, la ciclovia che collega la Città di Fiumicino con l’aeroporto

Il nuovo percorso, per pedoni e ciclisti, si estende per un percorso complessivo di 3,5 chilometri

di Fernanda De Nitto

E’ stata inaugurata questa mattina la nuova ciclovia denominata “Pedalaria” che collega la Città di Fiumicino con l’Aeroporto “Leonardo Da Vinci”.

Presenti al taglio del nastro il Sindaco di Roma, Commissionario Straordinario per il Giubileo 2025 Roberto Gualtieri, il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, l’Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma Marco Troncone, il Presidente Adr, Vincenzo Nunziata, il Presidente dell’ENAC, Pierluigi Di Palma, il Chief Infrastructure Officer di ADR Andrea Giordano, il Parroco di Santa Maria degli Angeli, Don Giovanni Soccorsi, oltre che diversi consiglieri regionali, membri della giunta e del consiglio comunale di Fiumicino.

La pista ciclabile, che si estende per un percorso complessivo di 3,5 chilometri, è stata interamente finanziata dagli Aeroporti di Roma con un investimento di 1.8 milioni di euro. L’infrastruttura rientra nelle opere previste nel “DPCM Giubileo 2025”, ed è stata realizzata grazie alla fattiva collaborazione tra il Comune di Fiumicino e ADR con lo scopo principale di permettere ai lavoratori dello scalo aeroportuale, ai cittadini e ad turisti di poter raggiungere il “Leonardo Da Vinci” con la bicicletta, mediante un percorso sicuro tra le bellezze naturali ed archeologiche del territorio. La nuova pista, infatti, si ricongiunge con quella già esistente a Fiumicino in Viale del Lago di Traiano e dell’area archeologica dei Porti Imperiali.

Aeroporti di Roma nel suo piano di investimenti promuove progetti sostenibili con una chiara impronta green ed ha come obiettivo futuro quello di divenire un aeroporto ad emissioni zero. Anche la stessa ciclovia è stata realizzata con una decisa impronta green utilizzando come materiali drenanti il cemento “Idrodrain” ed impasti di legno riciclabile, scelti proprio per ridurre al minimo l’impatto ambientale. In tutto il percorso della pista ciclabile sono stati piantate alberature mediterranee provenienti dai cinque continenti.

“La nuova pista ciclabile costituisce una importante, utile e bellissima opera che consentirà di collegare Fiumicino con l’aeroporto transitando in luoghi straordinari, come i Porti Imperiali di Claudio e Traiano – ha dichiarato il Sindaco di Roma e Commissario Straordinario per il Giubileo Roberto Gualtieri – Tale intervento, realizzato con materiali di pregio, ha una duplice funzione turistica e di mobilità sostenibile, dedicata soprattutto ai lavoratori ed ai turisti che da oggi avranno l’opportunità di utilizzare le due ruote per recarsi in Città o in Aeroporto, senza utilizzare l’automobile. Ringraziamo ADR per la realizzazione, il Comune di Fiumicino ed il Sindaco Baccini per la collaborazione fornita alla progettazione dell’opera, e tutta la struttura commissariale del Giubileo della città metropolitana”.

“L’odierna inaugurazione rappresenta un importante risultato per Fiumicino ed i suoi residenti – ha affermato il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini – per uscire dalla città delle macchine verso una mobilità sostenibile volta ad un effettivo cambiamento futuro più moderno e rispettoso dell’ambiente. La realizzazione di tale ciclovia testimonia quanto sia essenziale la collaborazione tra enti ed imprese per dare vita ad opere innovative, utili, sicure e di qualità, rivolte al bene comune di cittadini, lavoratori e turisti”.

“Con la realizzazione di ‘Pedalaria’ rafforziamo il nostro impegno per la promozione di una mobilità dolce, sostenibile e funzionale a migliaia di passeggeri e cittadini, oltre ai tanti lavoratori residenti in prossimità dell’aeroporto – ha dichiarato Marco Troncone Amministratore delegato di ADR – Questa nuova infrastruttura rappresenta una ulteriore dimostrazione del nostro impegno ad investire nello sviluppo sostenibile del nostro aeroporto a 5 Stelle, a beneficio dell’ambiente, delle persone che vivono il nostro scalo e del territorio che ci ospita”.