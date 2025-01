“Pedalaria”, Califano: “Un altro passo avanti verso il nostro piano di turismo lento”

“Un tassello che si aggiunge a un progetto di mobilità sostenibile“

“L’inaugurazione della Ciclovia dell’Aeroporto Leonardo Da Vinci è un tassello che si aggiunge a un progetto di mobilità sostenibile che ormai da anni portiamo avanti” lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano.

“Nei dieci anni precedenti, grazie a un efficace lavoro di squadra tra Regione Lazio, Città Metropolitana e Comune di Fiumicino – sottolinea – siamo riusciti a sbloccare diversi milioni di euro, molti dei quali inseriti nel Pnrr, per finanziare un importante piano di mobilità dolce che ha trasformato Fiumicino in uno dei territori più ciclabili del Lazio”.

“L’obiettivo è continuare su questa strada per connettere tutti i Comuni della nostra Regione in un grande anello ciclopedonale portando avanti quel piano di turismo lento che è e rimane uno dei progetti sui quali crediamo di più per valorizzare tutti gli splendidi borghi che rappresentano il vero tesoro di questa Regione, e sul quale continuiamo a chiedere maggiori investimenti alla giunta Rocca” conclude la consigliera regionale del Pd Lazio