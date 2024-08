Passoscuro, sottratto il defibrillatore posizionato davanti alla sede della Pro Loco

Si tratta di uno dei nove Dae-Defibrillatori automatici di emergenza, posizionati in luoghi pubblici

Amaro risveglio oggi a Passoscuro con un fatto, non si sa se bravata, vandalismo o furto vero e proprio, che sta lasciando una scia di sconcerto nella cittadinanza di tutto il territorio di Fiumicino. Sottratto il defibrillatore posizionato davanti alla sede della Pro Loco di Passoscuro.

“Questa mattina ci siamo ritrovati con una brutta sorpresa – informa dalla sua pagina social la Pro Loco – È stato sottratto il defibrillatore dalla postazione davanti la sede della Pro Loco, abbiamo atteso finora con la speranza che poteva essere stato preso per aver aiutato una persona in difficoltà e poi tornare al suo posto, ma nulla di fatto. Chiediamo che chiunque lo abbia preso, recuperi la coscienza e lo riporti dove deve essere, a disposizione della comunità per salvare vite“.

Si tratta di uno dei nove Dae-Defibrillatori automatici di emergenza, posizionati in luoghi pubblici, negli ultimi mesi, dal Comune di Fiumicino e dalla Croce Rossa e che hanno reso il territorio maggiormente cardio protetto.

Le Postazioni sono state allestite dinanzi alle farmacie di Focene, Aranova, Testa di lepre, Maccarese, dinanzi alla Pro Loco di Fiumicino, il primo in assoluto, e Tragliatella, oltre che all’interno del parco pubblico di Villa Guglielmi, ad Isola Sacra. Qualche mese fa era stato trafugato il defibrillatore di Aranova ma i Carabinieri di Passoscuro, tempestivamente allertati, nel giro di poche ore sono riusciti a recuperarlo per poterlo rimettere in servizio.

“Trovo veramente incivile sottrarre uno strumento salvavita messo a disposizione della cittadinanza che, in nessun caso, potrà essere utilizzato in altra sede in virtù della registrazione della matricola che ne permette l’impossibilità di superare una revisione annuale. Una occasione per la cittadinanza sfumata per un gesto idiota e criminale” spiega amareggiato Stefano Salvinelli, Responsabile Regionale del progetto Blsd (defibrillatori) della Croce Rossa.