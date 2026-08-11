Caso Pascone, “Nessun rinvio a giudizio, diffuse notizie false e lesive”

“Ripongo la massima fiducia nel lavoro della Magistratura”

Riceviamo e pubblichiamo

A seguito delle notizie pubblicate in data odierna a mezzo stampa, in merito a un’indagine della Guardia di Finanza su presunte irregolarità nelle prescrizioni mediche a Fiumicino e Maccarese, il consigliere comunale e medico chirurgo, dottor Mario Pascone, interviene per fare chiarezza.

Attraverso il proprio legale di fiducia, avv. Piero Luca Macaluso, è stata già inoltrata una formale richiesta di rettifica alla redazione per ripristinare la verità dei fatti.

“Ripongo la massima fiducia nel lavoro della Magistratura, ma non posso tollerare che vengano diffuse notizie false e lesive della mia persona, del mio operato professionale e del mio impegno politico e civile al servizio della comunità di Fiumicino – sottolinea Pascone. – Voglio chiarire prima di tutto che non c’è stato alcun rinvio a giudizio nei miei confronti, contrariamente a quanto riportato nell’articolo. Inoltre, respingo con forza le notizie su mie presunte accuse per truffa o spaccio di stupefacenti: si tratta di reati che la Procura non mi ha mai addebitato né contestato.”

“Il ruolo del giornalismo è fondamentale in una società democratica, ma proprio per questo la stampa ha il dovere di essere imparziale e rigorosa nel verificare le fonti. Un’informazione libera deve riportare sempre e solo la verità dei fatti, a tutela della trasparenza per i cittadini e del rispetto della dignità delle persone.”