Parco Leonardo: sicurezza in via Giulio Romano, elaborato documento straordinario dalla Commissione Lavori Pubblici

Feola: “Documento concordato, tra maggioranza e opposizione, per la tutela dei cittadini”

“Nella mattina di giovedì 14 novembre, la Commissione Lavori Pubblici si è riunita per l’elaborazione di un documento congiunto, concordato con tutta la commissione, in modo da richiedere la priorità per la sicurezza in via Giulio Romano a Parco Leonardo“ Lo dichiara Roberto Feola presidente della commissione lavori pubblici.

“Un documento – prosegue – che impegna il sindaco e gli uffici a trovare tutte le soluzioni possibili per aumentare la sicurezza di tutti nella zona adiacente il centro commerciale. Con un accordo tra maggioranza e opposizione che ha visto, i membri della commissione preposta, prendere una decisione univoca per la tutela dei cittadini, un gesto importante che ci vede tutti responsabili davanti a situazioni come questa”.

“Le parti analizzate, rispetto al ruolo della Commissione Lavori Pubblici, sono state quelle relative al transito dei pedoni dall’uscita della stazione omonima e il centro commerciale, dove sarà studiata la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato e si limiterà il parcheggio per consentire ai mezzi del Tpl e dello scarico merci, di non trovarsi in situazioni di blocco, come già accaduto, per i parcheggi di vetture in entrambi i lati del senso unico. Rispetto alla parte relativa alla videosorveglianza, in accordo con la Polizia locale si stanno predisponendo il ripristino di alcune videocamere e si stanno mettendo in preventivo l’installazione di altre per la tutela della via, le analisi saranno approfondite nelle prossime settimane dagli uffici preposti”.

“Come già sottolineato diverse volte, questa commissione prosegue con un lavoro mirato nel discutere ed esaminare diversi problemi del territorio, credo che sia doveroso affrontare in maniera decisa alcune tematiche come quella della sicurezza stradale e della sorveglianza e mi ritengo soddisfatto di aver trovato nei membri di commissione lo stesso spirito di lavoro e di iniziativa. La politica territoriale ha una responsabilità di verifica e di indirizzo e noi come commissione, stilando questo documento, abbiamo dato sicuramente un segnale importante rispetto alle problematiche trattate, inoltre mi preme ringraziare l’assessore Giovanna Onorati ed i tecnici per il supporto diretto che da modo di studiare insieme alternative e soluzioni” conclude Roberto Feola