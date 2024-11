Parco Leonardo: sicurezza e viabilità in via Giulio Romano, positivo l’incontro con la Commissione Lavori Pubblici

“Saranno presto avviati gli studi di fattibilità per nuove telecamere e per attraversamento pedonale rialzato”

In via Giulio Romano, a Parco Leonardo, l’incontro della Commissione Lavori Pubblici, con la partecipazione del Presidente della Commissione, alcuni consiglieri, i dirigenti comunali, l’Ispettore di Polizia locale e il funzionario dei lavori pubblici, per affrontare i problemi di sicurezza e viabilità presenti da tempo nella zona. Presenti all’incontro anche alcuni residenti che hanno evidenziato un aumento dei furti nell’area.

La Commissione ha potuto constatare la criticità legata alla sosta selvaggia lungo tutta la via, particolarmente grave nel tratto che collega il centro commerciale alla stazione, in cui il flusso pedonale è costantemente messo a rischio.

“Stiamo valutando l’installazione di un attraversamento pedonale rialzato, per migliorare il passaggio dei pedoni in alcuni tratti e nuove misure per limitare la sosta. E’ necessario un monitoraggio della zona e un potenziamento delle misure di sicurezza. È altresì importante individuare e definire in modo chiaro, le responsabilità in capo al Comune e al consorzio di riferimento, a tal proposito ci sarà un incontro tra le commissioni preposte per analizzare la situazione. Saranno inoltre avviati gli studi di fattibilità per l’installazione delle nuove telecamere e per la realizzazione dell’attraversamento pedonale rialzato“.

Il Presidente della Commissione, Roberto Feola, si è dichiarato soddisfatto dell’esito dell’incontro, che ha visto tutti i membri in comune accordo, sulle strategie da perseguire nell’interesse dei cittadini. Sarà a breve convocata un’altra commissione, per approfondire l’argomento e stilare la documentazione valida per procedere con l’iter tecnico.