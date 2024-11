Parco Leonardo: le bande di ladri continuano ad agire indisturbati su Via Giulio Romano e Via Peruzzi

I Residenti senza pace per i continui furti nei negozi e nelle auto

Negli ultimi tempi, nel quartiere di Parco Leonardo, un preoccupante aumento di episodi di vandalismo e furti, che hanno generato un clima di paura e insicurezza tra i residenti.

“Le bande su Via Giulio Romano e Via Peruzzi continuano ad agire indisturbate – hanno dichiarato i cittadini – Rompono i vetri delle macchine per rubare effetti personali e valigie dei poveri turisti malcapitati, rubano le auto lungo tutta la strada della stazione Parco Leonardo e dal parcheggio di via Peruzzi, e persino nei parcheggi sotterranei. Non da ultimo, furto nel negozio Innova store, inaugurato solo qualche settimana fa”.

Nel 2025 arriva il Giubileo, e dalla stazione di Parco Leonardo passeranno milioni di turisti durante tutto l’anno, e questo biglietto da visita non è dei migliori. Dal Comitato, la richiesta urgente per il ripristino e il collegamento delle telecamere, nonché l’installazione di ulteriori dispositivi lungo la via Giulio Romano, in prossimità della stazione, con il collegamento alla centrale operativa.

“Come molti residenti, riponiamo fiducia nelle istituzioni e nelle Forze dell’ordine, e per questo chiediamo al Comune di Fiumicino un intervento concreto per migliorare la sicurezza e intensificare il pattugliamento nella nostra zona. Se c’è da contribuire, lo faremo! Siamo pronti a tutto, anche ad un incontro in qualità di Comitato, Rappresentanti delle palazzine, delle Associazioni, per dire semplicemente che non ci sentiamo più al sicuro”.