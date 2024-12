Parco Leonardo: giovedì 12 dicembre l’Amministrazione Comunale incontrerà la cittadinanza

Tra i temi l’apertura di un nuovo Asilo Nido, illuminazione pubblica e raccolta differenziata

Il prossimo giovedì 12 dicembre, alle ore 18, presso l’UCI Cinemas Parco Leonardo, in via Gian Lorenzo Bernini, 20/22, l’Amministrazione Comunale incontrerà la cittadinanza per presentare alla comunità un aggiornamento sui progetti realizzati, quelli in corso e le iniziative future per il quartiere di Parco Leonardo.

Durante l’incontro, verranno discussi i seguenti temi:

– Apertura di un nuovo Asilo Nido nel quartiere, un passo importante per migliorare i servizi dedicati alle famiglie e ai più piccoli.

– Illuminazione pubblica: saranno illustrati i progetti di potenziamento e ammodernamento degli impianti.

– Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria già realizzati e programmati.

– Novità sulla raccolta differenziata, con informazioni utili per ottimizzare il servizio e favorire una maggiore sostenibilità ambientale.

– Varie ed eventuali, con spazio per ascoltare le segnalazioni e le proposte dei cittadini.

All’incontro parteciperanno insieme al Sindaco Mario Baccini; Roberto Severini, Presidente del Consiglio Comunale; Giovanna Onorati, Assessore ai Lavori Pubblici; Stefano Costa, Assessore all’Ambiente; Ing. Mauro Rosatelli, Dirigente dei Lavori Pubblici; Andrea Mazzillo, Amministratore Delegato di Fiumicino Tributi; Claudio Vignaroli, Project Manager di ENGIE Italia.