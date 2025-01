Palidoro, dal 20 gennaio disciplina traffico provvisoria su via San Carlo e l’intersezione con via Tre Denari

Il sopralluogo effettuato ha evidenziato che 83 essenze arboree rappresentano un grave rischio al cedimento

A seguito di un sopralluogo effettuato dal personale dipendente dell’Area Tutela Ambientale, si è preso atto delle condizioni degli alberi di Pinus Pinea ed Eucalyptus ubicati in Via San Carlo a Palidoro, nel tratto compreso tra il cavalcavia – provenendo da Passoscuro – e l’intersezione con Via Tre Denari.

Tra le 472 essenze arboree presenti ed esaminate, 83 di esse, tra cui 55 Pinus Pinea, risultano morte e mostrano estrema propensione al cedimento e necessitano pertanto di essere urgentemente abbattute a tutela della pubblica e privata incolumità.

“Intervenire sul patrimonio arboreo del nostro territorio è sempre una scelta dolorosa, soprattutto quando si tratta di abbattimenti. Tuttavia, in questo caso, si tratta di un’operazione necessaria – dichiara l’Assessore all’Ambiente, Stefano Costa – Il sopralluogo effettuato ha evidenziato infatti che alcuni alberi rappresentando un grave rischio per i cittadini e per i numerosi mezzi di soccorso che transitano quotidianamente su Via San Carlo a Palidoro, unico accesso al vicino Ospedale Pediatrico Bambin Gesù”.

Per permettere le operazioni, a partire dal giorno 20 gennaio, verrà istituita la seguente disciplina di traffico provvisoria necessaria per l’esecuzione dei lavori, per una durata stimata di 30 giorni lavorativi, e comunque fino a fine lavori, con orario dalle 07 alle 17.00

– Istituzione del senso unico alternato in Via San Carlo a Palidoro nel tratto compreso tra il cavalcavia (provenendo da Passoscuro) fino all’intersezione con Via Tre Denari – Località Palidoro.