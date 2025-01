Otto nuovi agenti per la Polizia locale di Fiumicino

Con questi nuovi arrivi il comando sfiora la cifra di circa 100 unità

di Umberto Serenelli

La Polizia locale di Fiumicino assume 8 agenti a tempo indeterminato. Vanno ad affiancarsi gli altrettanti “stagionali” che però lasceranno il servizio temporaneo il prossimo mese.

“Con l’assunzione di nuovo personale – precisa Daniela Carola, comandante della Polizia locale del Comune costiero – sarà possibile potenziare i servizi in strada e nel sedime aeroportuale”.

Con questi nuovi arrivi il comando sfiora la cifra di circa 100 unità: un vero e proprio record. In realtà il gruppo è sotto organico e per svolgere i compiti d’istituto, in un vasto comune come quello di Fiumicino, dovrebbe avere a disposizione circa 210 persone da utilizzare presso lo scalo internazionale “Leonardo da Vinci” e nei 15 quartieri.

È dei giorni scorsi la notizia che l’amministrazione intende istituire un distaccamento nei locali di via Siliqua a Aranova accentua il problema della carenza. L’amministrazione ha già messo in cantiere altre 5 assunzioni a tempo indeterminato per il prossimo anno ma serviranno a compensare gli agenti che andranno in pensione.

“Tre degli otto agenti appena assunti verranno inseriti nella turnazione di quelli chiamati a potenziare il servizio nello scalo”, sottolinea la Comandante.

Un palliativo perché all’aeroporto si avverte la necessità di un numero superiore di vigili soprattutto durante il periodo estivo e nei giorni di elevato afflusso per snellire gli elevati carichi di traffico e controllare i furbetti dei servizi a noleggio che esercitano l’attività in modo abusivo. Comunque, tolti quelli impegnati al “Leonardo da Vinci” e circa 30 utilizzati per servizi amministrativi, in strada restano circa 40-45 berretti bianchi da suddividere su tre turni per garantire i servizi. Questi, inoltre, raddoppiano durante l’estate assieme ai turisti presenti sulle spiagge e nelle località di Fiumicino, Focene, Fregene, Maccarese e Passoscuro.

Intanto sul fronte parco auto di servizio arriva una novità. “Stiamo predisponendo un nuovo contratto di noleggio dei mezzi in dotazione al corpo – conclude Carola – Si tratta di circa 20 auto che sostituiranno quelle attuali. Predisposto anche un moderno apparato radio portatile”.

Grazie ai servizi organizzati dal vice-comandante aggiunto, Andrea De Blasi, il gruppo aeroportuale di Polizia locale ha elevato, nei giorni scorsi, multe nei confronti di tassisti e di auto a noleggio con conducente non in regola.