Open Day nell’Aula Consiliare: supporto alle famiglie nella scelta delle scuole superiori

Severini: “La scelta della scuola superiore è una decisione fondamentale per il futuro di ogni giovane”

L’Aula Consiliare del Comune di Fiumicino si è trasformata in un importante punto di incontro tra famiglie e le scuole superiori del territorio, grazie all’Open Day, organizzato dall’Amministrazione Comunale, dedicato agli alunni di terza media e ai loro genitori. L’evento, promosso in vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2025/2026, ha offerto un’occasione preziosa per orientarsi tra le molteplici opzioni disponibili sul territorio comunale e nelle aree limitrofe. I lavori dell’Open day sono stati aperti dal Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini e dal Professor Roberto Tasciotti.

Presente il Sindaco Mario Baccini per i saluti istituzionale durante i quali ha sottolineato l’importanza di una scelta consapevole che aiuterà gli studenti, futura classe dirigente, ad intraprendere un percorso formativo sulla base alle proprie ambizioni ed attitudini. Il Primo Cittadino ha poi evidenziato che gli alunni, dai 13 ai 18 anni, ad oggi, gravitano su strutture situate oltre i confini comunali e su quella di Maccarese, in carenza cronica di disponibilità di aule; una condizione dovuta al gran numero di iscrizioni determinate dal costante e rapido incremento demografico.

“Investire sul capitale umano e sul diritto all’istruzione è una degli obiettivi della nostra Amministrazione – ha sottolineato il Primo Cittadino – Ed è con queste intenzioni che abbiamo approvato la delibera di Giunta n. 185 del 26-11-2024 predisponendo la conclusione degli atti necessari per la realizzazione di un nuovo plesso scolastico ad Isola Sacra, in collaborazione con Città Metropolitana di Roma Capitale, un progetto già avviato dalla precedente Amministrazione ma rimasto fermo”.

Durante l’incontro i rappresentanti delle scuole superiori del territorio, hanno illustrato le rispettive offerte formative, permettendo alle famiglie di orientarsi tra licei, istituti tecnici, istituti professionali e centri di formazione professionale. Tra gli istituti presenti: l’I.I.S. “Leonardo da Vinci” di Fiumicino, l’I.I.S. Paolo Baffi, il Liceo Scientifico Statale Federigo Enriques di Ostia, l’Istituto Tecnico Industriale “Michael Faraday”, il Centro di Formazione Professionale di Parco Leonardo e il Ciofs FP Lazio di Ladispoli.

“La scelta della scuola superiore è una decisione fondamentale per il futuro di ogni giovane – ha dichiarato il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini – ed è nostro compito, come istituzioni, creare opportunità di informazione e confronto per accompagnare i ragazzi in questo percorso. Ringrazio tutti gli istituti presenti per il loro impegno nel condividere con noi le eccellenze della loro offerta formativa”.

L’Open Day si è poi concluso con uno spazio dedicato alle domande delle famiglie, che hanno potuto approfondire aspetti specifici e confrontarsi direttamente con i rappresentanti degli istituti.