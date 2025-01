Oltre 600 persone per la Befana al Castello San Giorgio di Maccarese

Si è trattato del primo “scalo tecnico” sul territorio di Fiumicino per la “vecchina”

di Dario Nottola

Nel pomeriggio di oggi, circa 300 bambini, con le famiglie (per oltre 600 presenze complessive), dopo essere stati intrattenuti nei giardini con tanti giochi, zucchero filato ed il Teatro dei Burattini, hanno accolto, tra le grida festanti, l'”atterraggio” della Befana sulle guglie del Castello San Giorgio di Maccarese, apparsa tra luci, mortaretti e fumogeni. Quindi è scesa tra i bambini con i quali ha posato per tante foto ricordo, mentre veniva invocata a gran voce come una “superstar”.

Si è trattato del primo “scalo tecnico” sul territorio di Fiumicino per la “vecchina”, che ha portato in dono calze artigianali con dolci per tutti, prima di “volare” domani con la sua scopa magica di nuovo nelle varie località del Comune costiero dove sono previsti, fino a lunedì 6 gennaio, tanti appuntamenti e feste in piazza per bambini e famiglie. L’iniziativa festosa della Maccarese Spa ha riportato in auge, per il secondo anno consecutivo, la tradizione della Befana nella località risalente agli anni 80.