Mercoledì 15 gennaio i funerali dei pescatori Massimo e Claudio Di Biase

Una tragedia che ha lasciato atterrita ed addolorata tutta la comunità cittadina di Fiumicino

Mercoledì 15 gennaio, alle ore 11.30, presso la Chiesa Santa Maria Porto della Salute a Fiumicino, in via Torre Clementina, i funerali di Massimo e Claudio Di Biase, i due pescatori deceduti lo scorso 22 dicembre nell’affondamento della loro imbarcazione a largo di Focene.

Una tragedia che ha lasciato atterrita ed addolorata tutta la comunità cittadina di Fiumicino, legata a stretto filo con la realtà della pesca per la presenza della flotta peschereccia più folta del Lazio, come testimoniato dalle centinaia di messaggi di cordoglio e dolore sui social, oltre a quello del sindaco Mario Baccini e della vicinanza espressa ai familiari dal vescovo della Diocesi di Porto e Santa Rufina, Gianrico Ruzza.

In un messaggio sul profilo social i familiari dei due pescatori invitano “a non donare fiori: nell’eventualità ci sia forte desiderio di portare un omaggio floreale, vi chiediamo di lasciarli ai pescatori sul molo e chiedere loro di gettarli in mare, quel mare da loro tanto amato che li ha portati via dalla vita terrena. Grazie per l’affetto, il sostegno e la vicinanza“, queste le parole.