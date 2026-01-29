Nuovo Regolamento Taxi e NCC a Fiumicino, le Associazioni ringraziano De Pascali e Picciano

Via libera in Commissione Trasporti. Gli NCC: “Passo avanti nel dialogo, pronti a collaborare per una corretta attuazione”

Le Associazioni NCC accolgono con favore l’approvazione in Commissione Trasporti del nuovo Regolamento Taxi e NCC del Comune di Fiumicino, considerandolo un passaggio significativo nel percorso di aggiornamento delle regole del trasporto pubblico non di linea in un territorio strategico, caratterizzato dalla presenza dell’aeroporto e da flussi di mobilità in costante crescita.

Secondo le Associazioni, il nuovo impianto regolamentare introduce elementi di maggiore organizzazione e strumenti utili a rispondere alle esigenze di una città in continua evoluzione, alle prese con dinamiche di traffico e domanda di servizi sempre più complesse.

Viene valutata positivamente, in particolare, l’introduzione di misure di flessibilità operativa, come le licenze temporanee o stagionali, le turnazioni aggiuntive e l’utilizzo delle seconde guide. Strumenti che, se applicati con equilibrio e nel pieno rispetto delle normative vigenti, possono contribuire a migliorare la qualità complessiva del servizio offerto all’utenza.

Apprezzamento è stato espresso anche per l’attenzione riservata alla modernizzazione del settore, attraverso l’aggiornamento delle norme sull’impiego delle piattaforme tecnologiche e dei sistemi digitali di prenotazione, oggi centrali per l’efficienza, la competitività e la trasparenza del servizio.

Le Associazioni NCC sottolineano inoltre l’importanza di accompagnare l’iter che porterà alla definitiva approvazione del regolamento in Consiglio comunale con una fase di confronto e monitoraggio condiviso, al fine di garantirne un’applicazione omogenea, chiara e coerente, evitando criticità operative e interpretazioni difformi.

“Riteniamo fondamentale – spiegano le Associazioni ANC Associazione Nazionale Trasporto Persone, F.I.O.N. Federazione Italiana Operatori Noleggio, L.L.P. Sindacato Lavoratori Settore Trasporto e Federnoleggio-Confesercenti – mantenere un dialogo costante con l’Amministrazione comunale per valutare l’impatto delle nuove disposizioni e individuare eventuali correttivi, nell’interesse degli operatori e dell’utenza”.

Le Associazioni hanno infine voluto ringraziare l’Amministrazione comunale “per aver riaperto, dopo oltre vent’anni, un confronto strutturato finalizzato alla stesura di un nuovo regolamento e, in particolare, la presidente della Commissione Trasporti e Attività Produttive, Francesca De Pascali, e il presidente Giuseppe Picciano, per il lavoro svolto nel regolamentare il confronto e accompagnarlo fino al passaggio definitivo in Commissione”.

“Confermiamo la nostra piena disponibilità a collaborare con il Comune di Fiumicino – concludono – per contribuire allo sviluppo di un sistema di mobilità efficiente, sostenibile e pienamente conforme al quadro normativo, valorizzando il ruolo del settore NCC come parte integrante del trasporto pubblico non di linea“.