Nuovo ponte della Scafa, passo in avanti nell’iter procedurale per l’avvio dell’opera

Baccini: “Un ponte moderno e funzionale che rappresenterà un simbolo di rinnovamento e progresso per la città”

di Dario Nottola

Passi avanti sostanziali per la realizzazione del nuovo Ponte della Scafa. Il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, esprime soddisfazione per l’accelerazione nell’iter procedurale per l’avvio dell’opera sul Tevere, che secondo l’ultima progettazione sarà lunga 165 metri, e che dovrà agevolare i collegamenti tra Ostia e la città aeroportuale, sui percorsi che ogni giorno vedono migliaia di pendolati, residenti e visitatori fare conti con attese, file e criticità.

Un’opera, invocata dai più da almeno due decenni (ma le cui radici affondano ormai agli anni ’80) il cui progetto definitivo, recentemente, ha avuto, da parte della Commissione di Riserva, il parere favorevole con una serie di prescrizioni.

Il secondo via libera è giunto dal Comune di Fiumicino con la determina del 3 ottobre scorso. I lavori potrebbero essere avviati nella seconda parte del 2025.

“Un’infrastruttura strategica che cambierà radicalmente la viabilità tra Ostia e Fiumicino – il commento oggi del sindaco Baccini – Un ponte moderno e funzionale che non solo allevierà il traffico congestionato che da troppo tempo affligge la nostra comunità, ma rappresenterà anche un simbolo di rinnovamento e progresso per la città“.

“Grazie alla sinergia tra il Comune di Fiumicino ed il Comune di Roma – prosegue – siamo riusciti a sbloccare un’opera che migliorerà la qualità della vita dei cittadini, offrendo nuovi spazi verdi e percorsi ciclabili che si integreranno con il paesaggio circostante. Un progetto che testimonia la nostra capacità di collaborazione e la visione di questa amministrazione verso un futuro più sostenibile e vivibile” conclude il Primo Cittadino