Nuovo Ponte della Scafa, Gruppo PD: “Il Comune di Fiumicino faccia la sua parte”

“Fare chiarezza, mettendo in campo le risorse necessarie per supportare la realizzazione dell’opera“

“A oltre un mese dall’annuncio del via libera al progetto per il nuovo Ponte della Scafa, un’infrastruttura strategica per il nostro territorio, Roma Capitale ha presentato mercoledì 15 gennaio il progetto presso l’Aula Consiliare del X Municipio a Ostia” lo dichiara il Gruppo PD Fiumicino.

“L’iniziativa – prosegue il Gruppo – ha rappresentato un’occasione cruciale per illustrare come questa nuova infrastruttura, che è arrivata a costare 110 milioni di euro, potrà potenziare i collegamenti tra Fiumicino, Ostia e le aree limitrofe, contribuendo a migliorare la mobilità e la qualità della vita dei cittadini”.

“Tuttavia, è paradossale come questa maggioranza non faccia altro che criticare la Città Metropolitana e l’amministrazione Gualtieri, per poi vantarsi di progetti che non le appartengono. Un comportamento davvero imbarazzante – sottolinea il Gruppo PD – Per questo è essenziale che anche il Comune di Fiumicino faccia la sua parte, facendo chiarezza e mettendo in campo le risorse necessarie per supportare la realizzazione di un’opera che promette di essere un punto di svolta per il rilancio dell’asse Fiumicino-Ostia, anche con quelle della nuova tassa d’imbarco, semmai ci saranno”.

“Inoltre – aggiunge il Gruppo – per noi rimane prioritario anche il progetto del ponte di Dragona, come anche sostenuto da sempre dal Gruppo Demos di Fiumicino, su cui abbiamo presentato una mozione in Consiglio Comunale. La sua progettualità rimane inserita all’interno dei Piani e degli Strumenti che l’amministrazione capitolina ha iniziato a finanziare. Il ponte di Dragona rappresenta un’opera essenziale e strategica per migliorare la vivibilità del nostro territorio, consentendo una netta separazione dei flussi di traffico”.

“È fondamentale sottolineare l’importanza di questa infrastruttura in sinergia con il nuovo Ponte della Scafa. Entrambi i progetti sono cruciali per lo sviluppo del nostro territorio, non limitandosi al solo nuovo Ponte della Scafa” conclude il Gruppo PD