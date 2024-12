Nuova strategia di crescita per Fiumicino: il Sindaco Baccini presenta il DUP 2025-2027

“Abbiamo posto grande enfasi sullo sviluppo socio-sanitario, arredo urbano, verde pubblico, sostenibilità, sicurezza, scuole e inclusione”

Si è concluso ieri il Consiglio Comunale per l’approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027. Il DUP è il documento strategico che orienta le scelte amministrative, definendo gli obiettivi e le priorità per lo sviluppo della città nei prossimi anni.

Durante la seduta, il Sindaco Mario Baccini, ha illustrato i principali indirizzi politici adottati dall’Amministrazione, ponendo particolare attenzione all’incremento demografico ed economica di Fiumicino, e alla inevitabile crescita che la città si appresta ad affrontare. Il Primo Cittadino ha poi precisato che il DUP rappresenta una guida per le future politiche urbanistiche, sociali e infrastrutturali e che può essere rivisitato nel corso del tempo, in base all’evoluzione e alle esigenze che si presenteranno.

“Il DUP è un documento strategico e flessibile, così come la nostra capacità di crescita, che si adatta ai grandi cambiamenti a cui la città è sottoposta, non solo dal punto di vista demografico ma anche economico, sociale e culturale – ha dichiarato Mario Baccini – Visti gli straordinari sviluppi che stiamo vivendo, non escludo che, già dal prossimo anno, la Giunta possa rivedere il documento, anche in relazione alle opportunità che sono alla portata della nostra stagione politica e di governo”.

“Abbiamo – aggiunge – partecipato a progetti con investimenti importanti e il DUP dovrà essere adeguato a nuovi standard, permettendoci la ridefinizione delle priorità per poter mirare a obiettivi consolidati nel tempo. Stiamo chiaramente vivendo una fase di transizione e di progresso e le politiche a medio e lungo termine, già oggetto del DUP, saranno ulteriormente approfondite nelle prossime settimane”.

“Gli interventi operativi già avviati come il decentramento amministrativo, che vedrà – sottolinea – la collocazione di nuovi uffici anche al nord del territorio, sono il risultato di una strategia mirata. Il primo segnale di un’Amministrazione che ha una visione onnicomprensiva del territorio. Fiumicino è una città che si muove e noi consideriamo tutte le sue località come parte di un progetto omogeneo. Nel DUP, abbiamo posto grande enfasi sullo sviluppo socio-sanitario, sulla riqualificazione dell’arredo urbano, sul verde pubblico e la sostenibilità, sulla sicurezza, sulle scuole e l’inclusione“.

“La crescita della nostra città, che conta circa 1.000 nuovi residenti ogni anno, ci impone di riorganizzare e riqualificare in tempi brevi gli strumenti necessari per aumentare la qualità dei servizi. Per la prima volta, abbiamo dato un’anima a questo documento, fornendo indicazioni chiare e il nostro lavoro si realizzerà in azioni concrete, per soddisfare i bisogni delle persone, senza alimentarne i desideri. In questo DUP, sono previste politiche a favore delle famiglie. E’ stata infatti approvata una variazione di bilancio per istituire un fondo, entro fine anno, destinato alle famiglie in difficoltà economica, con particolare attenzione alle donne in gravidanza, ispirandoci al modello francese. Questa misura rappresenta un ulteriore passo dell’Amministrazione Comunale a beneficio delle fasce più fragili della popolazione” conclude il Primo Cittadino