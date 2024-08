Nuova DTP, dal 7 all’11 agosto, su Largo Giancarlo Bozzetto e Viale Traiano

Provvedimento necessario per permettere lo svolgimento della manifestazione “Notti d’Estate 2024”

Dal 7 all’11 agosto in Largo Giancarlo Bozzetto e Viale Traiano, per permettere lo svolgimento della manifestazione “Notti d’Estate 2024”, verrà istituita la seguente disciplina traffico provvisoria per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti:

– Dalle 10.00 del 05 Agosto 2024 alle ore 12.00 del 12 Agosto 2024 e comunque fino al termine della manifestazione istituzione di divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata compresi gli stalli abitualmente adibiti a parcheggio in Largo Giancarlo Bozzetto (darsena), compreso il tratto di pista ciclabile, , esclusi i mezzi di soccorso/emergenza, tutti i varchi in entrata/uscita, a garanzia della pubblica incolumità, sono interdetti a mezzo transenne;

– Dalle 19.00 alle 01.30 del giorno successivo nei giorni 07, 08, 09 10 e 11 Agosto 2024, istituzione di divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata compresi gli stalli abitualmente adibiti a parcheggio in Viale Traiano tratto compreso tra Via Fiumara (esclusa) e Via degli Ormeggi (esclusa), con istituzione di obbligo di svolta a sinistra per chi da Via degli Ormeggi si immette su Viale Traiano e divieto di accesso su Viale Traiano dalla rotatoria del Lungomare della Salute altezza Via dei Dioscuri con istituzione di senso unico di marcia in Viale Traiano da Via degli Ormeggi con direzione Lungomare fino alla rotatoria con il Lungomare delle Salute, esclusi i mezzi di soccorso/emergenza, tutti i varchi in entrata/uscita, a garanzia della pubblica incolumità, sono interdetti a mezzo transenne;

– Dalle 19.00 alle 01.30 del giorno successivo nei giorni 07, 08, 09 10 e 11 Agosto 2024 istituzione di divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata compresi gli stalli abitualmente adibiti a parcheggio in Via Giorgio Giorgis tratto compreso tra Viale Traiano e Via Anco Marzio (esclusa), esclusi i mezzi di soccorso/ emergenza, tutti i varchi in entrata/uscita, a garanzia della pubblica incolumità, sono interdetti a mezzo transenne.